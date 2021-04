Tant projectes solars com eòlics han estat motiu de rebuig

En menys d'un mes la Ponència d'Energies Renovables de la Generalitat de Catalunya s'ha pronunciat desfavorablement en relació amb tres projectes de camps solars i dos d'eòlics que es promovien al Bages, de prop d'una vintena que en pocs mesos s'han posat sobre la taula. A banda del del runam del Cogulló, tot just dijous se sabia (tal com va explicar aquest diari en l'edició d'ahir) que la mateixa ponència tècnica s'havia pronunciat sobre els projectes de parcs fotovoltaics Bages I i Bages II, que en total afecten més de 120 hectàrees de sòl no urbanitzable dels termes de Santpedor, Sant Fruitós i Sallent, i n'ha tombat un per complet mentre que l'altre l'ha rebutjat parcialment.

La Ponència ha resolt com a no viable l'avantprojecte Bages II, que afectava finques bàsicament agrícoles i forestals dels plans de Llussà i pla de les Abelles, a un quilòmetre del nucli urbà de Santpedor. La planta proposada, de 25 MWp i amb una extensió de 39,3 hectàrees, afectava també els termes municipals de Sant Fruitós de Bages i Sallent, i preveia la instal·lació de més de 42.000 panells. Pel que fa a l'avantprojecte Bages I, situat al coll de l'Om i plans de Santa Anna, prop de la Sèquia, la Ponència el manté com a viable, però només parcialment, perquè rebutja la totalitat de l'àmbit del parc al terme de Santpedor, i una part de la que s'ubicaria al de Sant Fruitós.

A mitjan mes de març, la mateixa ponència va desestimar els projectes dels dos parcs eòlics que plantejaven la instal·lació de 17 aerogeneradors que afectarien els termes municipals d'Aguilar de Segarra, Castellfollit del Boix i Rajadell. Segons constava al document,s'argumentava que hi ha «elements urbanístics, culturals i paisatgístics que, d'inici, es consideren insalvables».

En tots dos casos s'apreciaven uns impactes «geomorfològics, naturalístics i paisatgístics de difícil correcció». El procés encara no està tancat del tot perquè el promotor en aquest cas podia presentar-hi recurs.