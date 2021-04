Aragonès apreta Junts per arribar a un acord i insta a «no xutar la pilota endavant»

Poques hores abans del Madrid-Barça, el candidat a president de la Generalitat, Pere Aragonès, emplaçava Junts a tancar un acord «el més aviat possible» per formar Govern, amb el símil futbolístic, «no és moment de xutar la pilota endavant». Unes declaracions que Aragonès va fer en una compareixença davant la premsa, després d'haver-se reunit amb l'equip negociador dels republicans.

El coordinador nacional d'Esquerra va recordar que havia arribat a una entesa amb la CUP després de negociar-hi i es va mostrar confiat que també serà possible pactar amb Junts per posar en marxa un executiu que «atengui les grans qüestions estratègiques del país» i les «urgències del moment». El republicà va constatar que els dos partits treballen en una mateixa direcció política i va recordar el mandat del 14-F i la voluntat d'ERC de pactar amb Junts i desencallar la investidura.

Aragonès, però, no va concretar els obstacles que impedeixen tancar l'acord d'investidura, tot i que va assegurar que se superarien. «A cada escull hem de ser capaços de poder posar una solució al costat», va apuntar, alhora que va mostrar plena confiança en els equips negociadors dels tres partits.

Preguntat sobre si es tancarà un acord d'investidura abans de Sant Jordi, el vicepresident del Govern en funcions de president va apuntar que no és un «bon consell» posar dates «inamovibles» i que cal un acord «com més aviat millor» per tenir un Govern «amb totes les funcions». «Les urgències no esperen», va insistir mentre recordava que aviat faria quinze dies del segon debat d'investidura i que era hora que no hi haguessin més «dilacions» i que es posés en marxa el nou executiu.

Mentre Esquerra seguia buscant ahir la complicitat de Junts, la CUP-NCG dubtava de la «voluntat de negociar» dels de Puigdemont i lamentava les dificultats que s'estan veient en les negociacions per a la investidura entre ERC i JxCat.

Per la seva banda, el candidat del PSC a la presidència, Salvador Illa, assegurava que veia Pere Aragonès «molt afeblit» políticament després de dues sessions d'investidura fallides. També insistia que es tornaria a postular per sotmetre's a la investidura, sentint-se legitimat en haver guanyat les eleccions del passat 14 de febrer. Unes declaracions que va fer ahir quan visitava el municipi vallesà de Canovelles en companyia del seu alcalde, Emilio Cordero, i altres membres del PSC.

Illa també va considerar que els partits independentistes ofereixen un «espectacle descoratjador» per la seva falta d'entesa, i va demanar que es deixi de banda la confrontació i els «carnets de bons i mals catalans» per donar pas a la creació d'un nou Govern, que estigui centrat a «vèncer el virus, reactivar l'economia, i que ningú quedi enrere».

El candidat socialista va reiterar, a més, la voluntat que té de tornar a presentar-se a la investidura. Illa va assegurar que «he parlat amb totes les formacions, menys amb Vox, i la meva voluntat és la ja expressada, tinc la legitimitat per fer-ho», va afegir, tot recordant que el PSC va ser la força guanyadora a les eleccions del 14 de febrer.