Darias demana «màxima confiança» en les vacunes malgrat els canvis en la planificació

La ministra de Sanitat, Carolina Darias, va demanar ahir «màxima confiança» en les vacunes i en el criteri dels especialistes, malgrat els canvis de planificació en l'estratègia per la decisió de limitar l'administració d'AstraZeneca en els menors de 60 anys.

«Totes les vacunes són segures i eficaces i compten amb l'aval de l'Agència Europea del Medicament», va insistir la ministra, que va destacar que el rebuig de la població a la vacuna d'AstraZeneca «és molt desigual» depenent de cada comunitat autònoma.

Darias considera que ha d'haver-hi «la màxima confiança» en les vacunes i en les decisions dels especialistes i va destacar que el que ha fet el Govern és adaptar les diferents vacunes als grups d'edat.

Quant a la vacuna de Janssen, va dir que «dimarts a primera hora arriben aquestes vacunes i en principi s'aplicarà d'acord amb l'última actualització de l'estratègia de vacunació en la mateixa tipologia que les d'RNA; és a dir, que anirem convergint de 80 anys per a baix», ha precisat la ministra. Així mateix, va dir que el Govern analitza diverses possibilitats per a les persones menors de 60 anys que han rebut una primera dosi de AstraZeneca. Una d'elles seria que rebin una segona dosi d'una altra vacuna RNA, com s'ha fet a Alemanya i França. Una altra alternativa seria que a aquestes persones no se'ls torni a vacunar amb una altra dosi més, perquè els estudis asseguren que amb la primera d'AstraZeneca s'aconsegueix una immunitat del 70%, va dir la ministra.