La regió central té un 21% menys de nous positius en 2 setmanes

El nombre de nous casos positius ha caigut a la regió sanitària de la Catalunya Central un 21%. La xifra, però, no és un retrat exacte de la situació d'aquest cap de setmana perquè el darrer informe del departament de Salut recull el nombre d'infectats fins el dia 6 d'abril. És a dir, que encara no figuren els casos dels darrers dies fruits de les trobades familiars del passat cap de setmana i de la Pasqua, i per tant la tendència positiva dels informes de Salut podrien variar radicalment els propers dies, quan hi constin els infectats dels dies festius.

S'ha de tenir en compte que els símptomes entre les persones infectades poden tardar dies a manifestar-se i, per tant, cap la possibilitat que les infectats dilluns comencin a trobar-se malament aquest mateix cap de setmana. En tot cas, en darrer informe del departament del departament de Salut consta que a la Catalunya Central es van detectar 729 casos positius entre els dies 31 de març i el 6 d'abril, mentre que els casos de nous positius registrats entre 17 i el 23 de març era de 925.

És una tendència que també recullen la majoria de comarques de la regió. En el cas del Bages el nombre de nous infectats ha passat del 280 a 216 en dues setmanes, una disminució que també registra l'Anoia -de 205 a 162-,i el Moianès -de 21 a 17. Per contra, al Berguedà i el Solsonès hi ha hagut un increment de casos positius nous, però són pocs en nombres absolus i per aquest motiu no repercuteixen en les estadístiques de tota la regió. Entre els dies 31 de març i 6 d'abril al Berguedà es van detectar 30 infectats, dos més que dues setmanes abans,i cinc al Solsonès, quatre més.

La disminució de casos detectats han tingut bàsicament a la regió sanitària de la Catalunya Central i en el conjunt del país no hi hagut una tendència tan accentuada. En còmput de tot Catalunya, es van registrar 8.648 nous infectats, mentre que la xifra de dues setmanes abans era de 8.668.

El risc de rebrot al Bages era ahir de 243 punts, 14 més que el dia anterior. Al Berguedà la taxa era ahir de 172, al Solsonès de 145, a l'Alt Urgell de 443, el Moianès de 437 i la Cerdanya de 185. En el conjunt de Catalunya el risc de rebrot era de 213, i seguia la tendència a la baixa que s'està registrant en les darreres setmanes.

En l'informe del departament de Salut constava ahir que hi ha 154 pacients hospitalitzats per la covid a la Catalunya Central. A la regió hi ha 91.054 persones vacunades , 30.893 dels quals ja han rebut la segona dosi.