Borràs: «No hi haurà un altre referèndum unilateral però tampoc un referèndum acordat»

La presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha afirmat que no hi haurà un altre referèndum unilateral perquè l'estat espanyol no el permetrà i que tampoc hi haurà un referèndum acordat. En una entrevista a 'Ràdio 4 i La 2', Borràs ha afegit que per això s'ha de posar en valor l'1 d'octubre. "El referèndum ja l'hem fet", ha afegit. D'altra banda, ha explicat que va escollir ser presidenta del Parlament abans que entrar en un govern presidit per Pere Aragonès perquè ERC aposta molt per la taula del diàleg i ella no hi creu. D'aquesta manera, segons ha afegit, no ha de compartir posicionaments que li costen molt. Pel que fa les negociacions, ha dit que li semblaria "estrany" un govern independentista sense els 32 diputats de Junts.

Preguntada pel ritme de les negociacions, Borràs ha assenyalat que a Alemanya van trigar quatre mesos per acordar un govern de coalició estable i ha recordat que el mes de gener, el govern liderat per Pere Aragonès va fixar les eleccions per al 30 de maig. Segons la presidenta del Parlament, això vol dir que es creia que l'actual govern podria governar fins llavors. "La mateixa gent que ara posa presses, en el primer entrebanc que pugui aparèixer demanaran explicacions sobre per què no s'ha fet un bon govern", ha argumentat Borràs tot refermant que es tracta d'arribar a un acord de legislatura per un govern "fort" i no d'investidura.

A Borràs també li sembla estrany que ERC arribi a pactes amb algunes formacions, en referència a la CUP, i no amb altres a qui necessita per poder governar, en al·lusió a Junts. En aquest context, ha afirmat que li semblaria "estrany" un govern independentista sense els 32 diputats de JxCat.

La presidenta del Parlament però ha donat per fet que "amb tota probabilitat" Pere Aragonès serà president de la Generalitat. Mentre no ho sigui, segons Borràs, ara hi ha dos presidents legítims: Carles Puigdemont i Quim Torra.

Després que ERC i la CUP hagin tancat un acord en què aposten per un "nou embat democràtic" amb l'Estat "preferentment" en forma de referèndum, la candidata de JxCat a les eleccions del 14-F considera que no hi haurà un altre referèndum unilateral ni tampoc un referèndum acordat amb l'Estat. De fet, s'ha referit a un referèndum acordat com una "criatura mitològica".

Preguntada per quin camí s'ha de seguir si no és un referèndum, Borràs ha respost que s'ha d'escoltar la ciutadania i ser obedients amb el mandat de les urnes però sense concretar res. I ha argumentat que per la seva funció de presidenta del Parlament no li correspon dir què han de fer els partits polítics.

Segons Borràs, el Consell per la República no és un escull per a les negociacions i ha afegit que no pot ser-ho perquè és una entitat privada. De fet, ha afirmat que no entén per què ERC té tantes "reticències" sobre el paper d'aquest Consell i ha defensat que pot fer una feina des de l'exterior sense estar subjecte a les "urpes" de l'estat espanyol. Així mateix, ha defensat que és l'espai de més transversalitat dins de l'independentisme. Segons Borràs, el Consell per la República ha de fer el seu paper com també l'han de fer els representants des de Catalunya.

En relació al cas de Jaume Alonso-Cuevillas, Borràs ha reiterat que ningú l'ha censurat per haver expressat les seves opcions però ha remarcat que a JxCat no hi ha un debat obert sobre la qüestió que plantejava l'advocat. Cuevillas es va abstenir en el vot delegat de Lluís Puig i va defensar que la Mesa no ha d'admetre a tràmit propostes de resolució simbòliques pel risc d'inhabilitació.

La presidenta del Parlament ha insistit que el mateix Cuevillas va veure que la Mesa no era l'espai on podia fer millor la seva feina després de veure que hi podia haver "turbulències".

Preguntada per la reforma de l'article 25.4, Borràs ha desmentit que ella hagi proposat una modificació d'aquest punt. I ha reiterat que no se sent interpel·lada per aquest article perquè no ha comès corrupció. El 25.4 estableix que si s'obre un judici oral per delictes "vinculats a la corrupció" contra algun diputat se'l suspendrà de manera immediata. Però Borràs ha negat que aquest punt es pugui relacionar amb el cas pel qual se la investiga de la seva etapa al capdavant de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). Tot i així, ha considerat que seria "normal" que el reglament del Parlament respectés la presumpció d'innocència. Cosa que, segons Borràs, ara no passa.