La Justícia exclou Toni Cantó de la llista del PP als comicis de Madrid

El jutjat contenciós administratiu número 5 de Madrid va acordar ahir que Toni Cantó sigui exclòs de la llista del PP a les eleccions del 4-M a Madrid per ser «inelegible» en no haver-se empadronat a la Comunitat de Madrid abans de l'1 de gener, com marca la llei electoral. El jutjat també va descartar l'exalcalde de Toledo Agustín Conde de la candidatura del PP pel mateix motiu en una resolució ferma, però que pot ser recorreguda al Tribunal Constitucional (TC).

La sentència es produeix després que el PSOE recorregués la decisió de la Junta Electoral de Provincial de Madrid que va decidir aprovar les candidatures de Cantó i Conde només fiant-se de la direcció del DNI i sense comprovar la data d'empadronament.

De fet, Toni Cantó –actual número 5 de la llista del PP- es va empadronar a Madrid el 22 de març passat i Agustín Conde ho va fer el dia 26, ambdós més d'una setmana després que Isabel Díaz Ayuso convoqués les eleccions autonòmiques i quasi tres mesos més tard del tancament del cens.

«Ningú que no estigui domiciliat a Madrid abans de l'1 de gener del 2021 ni pot votar ni pot ser elegit», s'assenyala ara en l'auto de Ramón Fernández Flórez, titular del jutjat contenciós administratiu número 5 de Madrid, que dona finalment la raó al PSOE i corregeix la decisió de la Junta Electoral Provincial de Madrid, que el passat 5 d'abril va donar llum verda a les candidatures de Cantó i Conde.

El PP de Madrid va anunciar ahir que recorrerà al Tribunal Constitucional la decisió del jutjat contenciós administratiu número 5 de Madrid. Tant el PP com Cantó van assenyalar els socialistes com a responsables d'aquestes exclusions. «El PSOE vol guanyar als tribunals el que les urnes els negaran. Seguim», va publicar el partit a Twitter.

Cantó, que fins al mes passat era diputat a les Corts Valencianes per Cs, va assegurar que el PSOE «ja va intentar que els madrilenys no votessin aquest 4-M» i va afegir: «Ara tracta d'excloure'm de la llista d'Isabel Díaz Ayuso».

Per la seva banda, representants del PSPV, Compromís i Unides Podem (UP) van valorar, després de conèixer la sentència que ha acordat excloure de la llista electoral del PP de Madrid l'exportaveu de Ciutadans a Les Corts Valencianes, que «no tot val per a aconseguir una butaca» i que la Justícia ha «parat els peus» al qual fos síndic de Cs el qual. Consideren que és el seu «enèsim intent de prostituir la política».