Madrid suspèn l'activitat d'un laboratori després de trobar indicis de maltractament animal

La Comunitat de Madrid ha decidit suspendre l'activitat investigadora del laboratori Vivotecnia després que, arran d'una denúncia, es constatessin indicis de maltractament animal després de realitzar una inspecció.



Segons ha informat aquest diumenge el govern regional en un comunicat, la Conselleria de Medi Ambient, Ordenació del Territori i Sostenibilitat ha pres aquesta decisió després que aquesta setmana l'organització Cruelty Free International difongués un vídeo on es revelaven conductes «que suposarien una infracció molt greu de la normativa que regula l'ús d'animals d'experimentació en aquest laboratori d'assajos clínics».





You can help us shut #Vivotecnia. We're demanding the local authority withdraw Vivotecnia's licence to carry out animal experiments, and the facility be closed down now. Sign the petition & RT today to demand justice for animals ? https://t.co/SVinIfujbB pic.twitter.com/NXJjflDPID