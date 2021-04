Una persona mor en ser atropellada per un tren

Una persona va morir ahir al matí en ser atropellada per un tren entre les estacions de Torelló i Manlleu. Arran de l'atropellament la circulació va quedar interrompuda i es va habilitar una via alternativa per carretera. Un cop retirat el cadàver es va poder recuperar la circulació ferroviària a la línia R3.