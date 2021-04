Una persona morta i una de ferida en un tiroteig a París

Una persona ha mort i una altra ha resultat ferida per un tiroteig que ha tingut lloc aquest dilluns a tocar d'un hospital geriàtric del centre de París, segons fonts policials, que han confirmat que el presumpte autor dels trets s'ha escapat del lloc dels fets en una motocicleta.

Aquestes fonts, citades per la televisió pública francesa, han explicat que dues persones han rebut l'impactes de bala quan eren just davant de l'hospital Henry-Dunant, situat al districte 16 de la capital francesa. El mateix personal de l'hospital ha atès immediatament els ferits, tot i que no han pogut salvar la vida d'un d'ells, un home, i l'altra persona, una dona, es troba en estat crític.

Les autoritats no han informat dels motius exactes d'aquest atac, tot i que treballen com a principal hipòtesi amb la possibilitat que fos una venjança, descartant per tant que sigui un succés d'índole terrorista. L'hospital alberga també un centre de vacunació contra la covid-19.