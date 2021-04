Els pubs i comerços anglesos reobren avui després de tres mesos de restriccions

Després de més de tres mesos tancats per la pandèmia, els comerços no essencials podran aixecar per primera vegada les seves persianes avui a Anglaterra, i els pubs i restaurants tornaran a servir els seus clients en espais exteriors.

Perruqueries, gimnasos, botigues de roba i altres establiments interiors han estat clausurats des del 6 de gener passat, quan el primer ministre britànic, Boris Johnson, va decretar un estricte confinament per detenir una onada d'infeccions de coronavirus que en el seu pic màxim va arribar a produir més de 80.000 casos diaris.

El ràpid avanç de la vacunació al Regne Unit i les severes restriccions han portat a un enfonsament en la incidència del virus en les últimes setmanes. El nombre d'hospitalitzats amb covid-19 en el conjunt del Regne Unit ha caigut fins a 2.862, enfront dels gairebé 40.000 a què es va arribar el gener.

La reobertura dels pubs, que s'anticipava com una ocasió de celebració, ha quedat, no obstant això, condicionada pel dol oficial per la mort del príncep Felip, que s'estendrà fins diumenge.

Johnson planejava convocar els mitjans per prendre's la primera pinta de cervesa en un pub en diversos mesos, però ha cancel·lat aquest acte i no s'espera que ofereixi declaracions fora de la sessió parlamentària que es dedicarà a rendir tribut al duc d'Edimburg.