El Suprem remet al TSJC la causa per corrupció contra Borràs

La Sala Segona del Tribunal Suprem ha dictat la interlocutòria en què declara que ha perdut la competència per continuar investigant la presidenta del Parlament, Laura Borràs, a l'haver perdut al març la condició de diputada del Congrés, circumstància que la feia aforada davant l'alt tribunal. Com s'esperava des de les eleccions catalanes, la Sala ha remès les actuacions al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, perquè la investigació per delictes de corrupció contra la política independentista continuï allà.

El Suprem va acordar l'obertura del procediment a Laura Borràs el 17 de desembre del 2019 després d'estudiar l'exposició raonada remesa per la jutge d'instrucció número 9 de Barcelona contra la llavors diputada pels delictes de prevaricació, frau a l'Administració, malversació de cabals públics i falsedat documental en l'etapa en què Borràs va ser directora de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).



Causa gairebé conclosa

Durant aquests mesos, el magistrat de la Sala Segona Eduardo de Porres, que en va ser designat instructor, ha conclòs pràcticament la instrucció del procediment, tot i que serà el TSJC qui determinarà si cal realitzar noves diligències. Però al no haver pogut obrir-se judici oral abans de les eleccions en què va resultar elegida diputada del Parlament, no pot ser jutjada pel Suprem.

Una vegada acreditada la baixa en la condició de diputada del Congrés i, per tant, la pèrdua de la condició d'aforada de Laura Borràs, la Sala es veu obligada a remetre les actuacions al tribunal davant el qual ara és aforada. Aquesta decisió també afecta l'altre imputat, l'informàtic presumptament afavorit per Borràs, Isaías Herrero Florensa, a qui va estendre la seva competència.