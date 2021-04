El conductor «kamikaze» de l'AP-7 va conduir dues setmanes amb el cadàver al cotxe

El conductor detingut a Jafre (Girona) per circular per l'AP-7 en sentit contrari amb el cadàver del seu company sentimental al seient del copilot afirma, segons fonts properes al cas a les que ha tingut accés el diari El País, que el seu company hauria mort dues setmanes abans a Itàlia, mentre tots dos dormien al cotxe.

El conductor va treure de forma il·legal el company del geriàtric on vivia a Suïssa perquè havia vist coses que no li agradaven, com que li haurien robat diversos anells. Després, van començar un viatge per Itàlia, sabent que probablement seria l'últim, ja que els dos estaven malalts de gravetat.

Després de diverses nits en hotels italians, van haver de dormir al cotxe pel tancament dels establiments per la pandèmia. Una d'aquestes nits, H. de 88 anys, va morir. Arran d'aquest fet, el conductor, R., de 66 anys, va decidir creuar França i Espanya per arribar a Lugo, d'on és originari, amb el company al seient de copilot tapat amb una manta. Allà, segons el seu relat, no va ser gaire ben rebut per la seva família, després d'anys sense relació, i va decidir tornar a Zuric, on havia viscut des de jove amb la seva parella.

No es volia separar del cadàver

A la tornada, després de traspassar la frontera a La Jonquera, al Voló, es va trobar un control de la policia francesa. Explica que com que no portava cap prova PCR, obligatòria per entrar a França, i en témer que descobrissin el cadàver i els separessin, va decidir fer mitja volta.

Va recórrer uns 40 quilòmetres en direcció contrària per l'AP-7, on va començar la persecució amb els Mossos d'Esquadra, alertats per la policia francesa. R., fent cas omís dels avisos, va deixar l'autopista a la sortida d'Orriols. A Jafre, els agents van aconseguir posar un control per frenar-lo, però va aconseguir esquivar una patrulla, i intentant esquivar a la segons, va sortir de la via.

L'home es resistia a sortir del cotxe i separar-se de la parella, però finalment els Mossos van aconseguir fer-se amb les claus del vehicle, de lloguer. La policia va aixecar la manta i es va trobar el cadàver, en un avançat estat de descomposició.

Mort natural



El cos va ser trasllat a l'Institut de Medicina Legal de Girona per practicar-li l'autòpsia, on els informes inicials apunten que la mort va ser natural. El conductor va ser detingut per conducció temerària i un delicte contra la seguretat viària, i l'endemà va ser deixat en llibertat amb la prohibició de conduir per Espanya.

Quan estigui confirmada la mort natural de H., podrà ser enterrat a Girona. Segons fonts pròximes al cas, no es creu que el conductor pateixi cap alteració mental, sempre ha sabut que el que feia no era correcte, però volia que estiguessin junts fins al final.