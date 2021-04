Darias diu que les vacunes de Janssen es destinaran al grup de 70 a 79 anys

La ministra de Sanitat, Carolina Darias, va destacar ahir en un acte de recepció d'un nou enviament de vacunes de Pfizer/BioNTech a l'aeroport de Gran Canària, l'augment del ritme de la vacunació a Espanya durant el segon trimestre de l'any, ja que s'espera la recepció de 38 milions de dosis -davant dels 10 milions del primer trimestre- de les vacunes aprovades per la UE, a les quals se sumarà des demà la de Janssen, que es destinaran preferentment al grup d'entre 70 i 79 anys.

«Un dilluns més -va dir la ministra- rebem més d'1,2 milions vacunes de Pfizer a tot el país. Mantenim el ritme i el full de ruta amb l'increment que vam dir que hi hauria en el segon trimestre del 2021».

En declaracions als mitjans de comunicació després d'assistir a a la recepció de vacunes de Pfizer/BioNTech, va exposar que el primer trimestre Espanya va rebre unes 10.000 milions de dosis mentre que el segon trimestre se n'esperen uns 38 milions de vials dels quals Pfizer serà la que més volum de dosis aportarà.

«El ritme de vacunació es va incrementant i cada dia que passa són jahi ha persones que ja tenen una dosi administrada», va apuntar la titula de Sanitat, i va recordar que divendres passat ja hi havia més de 7 milions d'espanyols amb almenys una dosi administrada i 3 milions la pauta completa. «Sabem -va continuar la ministra- que entre els més grans de 80 estem superant el 90% i cal donar un impuls a la segona dosi. Estic convençuda que aquesta setmana tindrà lloc aquest impuls a aquesta segona dosi perquè, a més, toquen per l'interval dels 21 dies entre totes dues dosis».

Per tant, Darias va fer l'observació que l'objectiu d'aquesta setmana és que les vacunes de Pfizer siguin per a aquestes segones dosis als més grans de 80 anys i per seguir fent la vacunació als grups de 70 a 79 amb les de mRNA i amb les de Janssen, «que com saben recepcionarem dimecres [demà per la lecor]t a primera hora».

2.000 milions de vials per al 2022

Per la seva banda, Brussel·les calcula que la Unió Europea necessitarà 2.000 milions de vacunes el 2022. La Comissió Europea està preparant les negociacions amb les farmacèutiques per comprar més dosis de cara a «la pròxima fase» de la campanya de vacunació. «Ens hem de preparar per a les injeccions de reforç, les variants i la vacunació de nens i adolescents», va assegurar el portaveu de Salut de l'executiu europeu, Stefan de Keersmaecker. La UE espera haver administrat més de 450 milions de dosis durant la primera meitat del 2021.

Per a aquest any ha comprat de manera anticipada més de 1.700 milions de dosis de les quatre vacunes autoritzades pel regulador europeu (Pfizer-BioNTech, Moderna, Oxford-AstraZeneca i Janssen).