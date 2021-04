Diverses víctimes en un tiroteig en un institut a Tennessee

Diverses víctimes s'han registrat aquest dilluns en un tiroteig en un institut d'educació secundària de la ciutat de Knoxville, a l'estat de Tennessee (EUA), va informar a les xarxes socials la policia local.



Les forces de seguretat són al lloc del succés, l'escola Austin-East Magnet, i la investigació continua oberta.





Multiple agencies are on the scene of a shooting at Austin-East Magnet High School. Multiple gunshot victims reported, including a KPD officer. The investigation remains active at this time. Please avoid the area. pic.twitter.com/ViQirnQSpx