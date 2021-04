La policia mata un estudiant armat en un institut de Tennessee

La violència amb armes de foc, l'epidèmia sense solució dels Estats Units, ha tornat a ressorgir un dia més al país i, de nou, en un centre d'educació. Aquest cop l'escenari ha estat l'institut Austin-East Magnet, a Knoxville (Tennessee), on en el que va d'any tres estudiants, de 15 i 16 anys, han mort en incidents separats amb armes de foc, tot i que aquests casos van tenir lloc fora del recinte escolar.

Aquest dilluns la policia ha acudit al centre educatiu després de rebre cap a les 3 de la tarda l'alerta que hi havia algú armat. En arribar, segons un comunicat policial, els agents han intercanviat trets amb el sospitós, un estudiant de secundària que s'havia tancat en un bany. El noi s'ha negat a sortir i ha obert foc contra els policies, que l'han abatut. Un agent també ha estat ferit en el tiroteig per una bala però la seva vida no corre perill.

Ningú més a part del noi i de l'agent ha patit ferides, tot i que inicialment la policia havia informat de "múltiples víctimes".

La setmana passada, i després d'altres tirotejos massius a Atlanta (Geòrgia) i Boulder (Colorado), el president dels EUA, Joe Biden, va anunciar l'adopció per decret de sis mesures per intentar incrementar el control d'armes al país. Encara que són iniciatives modestes, Biden va assegurar que són només les primeres i va instar a al Congrés a avançar en la legislació que seria més efectiva. Biden va definir el problema de la violència amb armes de foc no només com una "epidèmia" sinó, també, com "una vergonya internacional".