La fiscalia acusa un altre exalt càrrec de la Generalitat de desviar fons al procés

La Fiscalia de Barcelona ha presentat una querella contra l'exsecretari general del Esport de la Generalitat Ivan Tibau per presumpta malversació de fons públics, entre altres delictes, per haver destinat suposadament al procés diners de l'empresa pública de l'àmbit esportiu Equacat, que gestiona el Canal Olímpic de Castelledefels i que ell presidia. En concret, l'acusació pública li atribueix ordenar el pagament d'una factura de 17.995 euros amb data 31 de desembre del 2015 a l'empresa de missatgeria Unipost pels serveis prestats «en el procés d'independència instigat» pel Govern, segons el text al qual ha tingut accés El Periódico, del mateix grup editial que Regió7. La Generalitat va contractar la firma Unipost el 2014 per al repartiment de la correspondència oficial de la convocatòria de la consulta sobiranista del 9-N, impulsada per Artur Mas, labor que va desenvolupar, almenys, entre el 3 i el 8 novembre d'aquest any. El fiscal Fernando Maldonado no detalla en la seva querella quins serveis sobre el procés va efectuar l'empresa de missatgeria, però per les dates, el treball podria estar relacionat amb aquesta votació. Unipost també va tenir un paper important en el referèndum unilateral de l'1-O.