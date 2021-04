Hospitals catalans avisen de l'augment a les UCI i del perfil més jove dels ingressats

Responsables de l'atenció a pacients crítics i coordinadors de la gestió del covid-19 dels hospitals Vall d'Hebron, la Santa Creu i Sant Pau i el Mar de Barcelona van avisar ahir de la situació a les UCI i del perfil més jove dels ingressats en declaracions a Europa Press.

«Si comença a pujar a un ritme més gran del que puja actualment, les UCI no aguantaran», va alertar sobre la pandèmia a Catalunya el coordinador general covid-19 de l'Hospital del Mar, Juan Pablo Horcajada. El cap d'UCI del Vall d'Hebron, Ricard Ferrer, va dir que, mentre que a les tres onades anteriors van augmentar les urgències primer, després les hospitalitzacions convencionals i finalment els ingressos en llits de crítics, ara «l'alerta ha començat per les UCI». Així, el coordinador covid-19 del Santa Creu i Sant Pau, Pere Domingo, va explicar que el recanvi d'un llit convencional és més ràpid que en UCI perquè, quan ingressa un pacient crític, l'hospitalització és de setmanes i «no és possible» fer el recanvi com amb les hospitalitzacions convencionals. Ferrer va vincular les altes xifres d'ingressats a les UCI amb els 400 hospitalitzats que hi havia de punt de partida de la quarta onada i a la variant britànica, que ha generat més ingressos convencionals i crítics. Sobre el perfil dels ingressats en llits de crítics, el cap d'UCI de l'Hospital Vall d'Hebron va explicar que és més jove que en les altres tres onades, i ho va relacionar a l'arribada i consolidació de la variant britànica com la dominant a Espanya.