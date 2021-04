L'Iran acusa Israel de «terrorisme nuclear» per l'accident de la central de Natanz

Primer, diumenge a la tarda, el succés va ser catalogat com un acte de «terrorisme nuclear». De matinada, la central nuclear de Natanz, al desert iranià d'Isfahan, havia tingut una avaria elèctrica que va inutilitzar tota la central. Ahir, l'Iran ja va col·locar nom al suposat responsable: Israel. Segons Teheran, van ser els israelians els que, en un acte de sabotatge, van realitzar un ciberatac per inutilitzar la central de Natanz. «Els sionistes volen venjar-se pel nostre progrés a l'hora d'aconseguir que s'aixequin les sancions contra nosaltres. Han dit públicament que no ho permetran. Però obtindrem la nostra venjança contra ells, els sionistes», va assegurar el ministre d'Exteriors iranià, Javad Zarif. En general, els oficials iranians no es refereixen mai a Israel, el seu enemic número u, amb el seu nom oficial, sinó que sempre utilitzen el terme sionista, que utilitzen despectivament.