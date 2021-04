Comença el mes del Ramadà per a dos milions de musulmans a Espanya

La comunitat musulmana a Espanya –2 milions de persones– celebra a partir d'aquest dimarts el mes del Ramadà, el segon que té lloc en context de pandèmia i que es veurà condicionat per les mesures de precaució adoptades en cada comunitat autònoma o mesquita per evitar el risc de contagis.

Prop més de dos milions de persones professen la religió islàmica a Espanya (el 42% són espanyols; un 38%, marroquins, i un 20% d'una altra nacionalitat) i estan cridats a commemorar aquesta festivitat que recorda la primera revelació de l'Alcorà a Mahoma, una celebració per als fidels i d'especial significat religiós. Més enllà d'abstenir-se de beure, menjar, fumar i mantenir relacions sexuals en les hores diürnes, el Ramadà és un dels cinc pilars de l'Islam, serveix de purificació espiritual i corporal, és un mes de reflexió i també de convivència.

Si l'any passat els musulmans van viure aquest mes sagrat amb les mesquites tancades, en aquesta ocasió els fidels sí que podran acudir-hi per resar i celebrar, però amb importants limitacions. La Comissió Islàmica d'Espanya (CIE) ha fet una crida a tota la comunitat musulmana perquè eviti les aglomeracions i les reunions massives, i ha recomanat als fidels reduir al màxim possible el temps de permanència al lloc de culte. En aquest sentit, ha desaconsellat fer l'iftar –l'àpat nocturn amb què es trenca el dejuni– a la mesquita, a fi d'evitar aglomeracions i riscos de contagi, i ha insistit en la necessitat de guardar les distàncies de seguretat i fer ús de les mascaretes. Quant al 'tarawih', pregària nocturna que inclou extenses recitacions de l'Alcorà i que tradicionalment es porta a terme en grup a la mesquita, el CIE indica en aquesta ocasió que és millor fer-ho a casa i, en el cas que s'acudeixi a la mesquita, recorda que serà necessari consultar el toc de queda en cada comunitat o ciutat autònoma. Si no dona temps a efectuar les pregàries i tornar al domicili abans del toc de queda, «haurem de fer el 'tarawih' en família al domicili, i no a la mesquita o lloc habilitat», indica.