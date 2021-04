La restauració insta el Govern a ampliar els horaris d'obertura

La restauració insta el Govern a ampliar els horaris dels bars i restaurants per evitar més tancaments davant una situació econòmica «inassolible». «Les empreses no poden esperar que arribi la immunitat de grup per començar a ser viables», va assegurar el director del Gremi de Restauració, Roger Pallarols. Fins ara, la pandèmia ha provocat el tancament d'una quarta part dels bars i restaurants de Barcelona, una xifra que podria augmentar fins a un terç els pròxims mesos i que s'incrementarà fins al 50% «si la Generalitat no reacciona». En qualsevol cas, el sector preveu una «explosió de ganes de sortir» un cop finalitzin les restriccions i veu l'enviament de menjar a domicili i l'alimentació saludable com dues tendències a l'alça.

El sector de la restauració ha aprofitat la jornada «La gestió del futur. Els nous camins de l'hostaleria», celebrada a l'antiga fàbrica Estrella Damm, per fer una enèsima crida al Govern a ampliar els horaris d'obertura de bars i restaurants. «Urgeix estabilitzar el funcionament de la restauració, permetre als locals obrir durant tots els àpats i parar en sec el trist procés de destrucció empresarial», va reclamar el director del Gremi de Restauració. Pallarols va assegurar que molts locals perden més del 50% de la facturació per no poder servir sopars, una «sacrifici inassolible» després de sis mesos de tancament en aquest horari. Davant aquesta situació, el director del Gremi de Restauració ha demanat «sentit comú» a la Generalitat.