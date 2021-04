Troben un cadàver al maleter d'un cotxe a Roses

El cadàver d'un home va aparèixer al maleter del seu cotxe la nit d'aquest dilluns a Roses (Alt Empordà). El cos el va trobar el germà de la víctima cap a les 22.45 hores al carrer Bernat Metge i va alertar la policia. Feia uns quatre dies que no sabia res del seu germà. El cos presenta signes de violència i els Mossos han obert una investigació per esclarir els fets. La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) dels Mossos a Girona s'ha fet càrrec del cas.

Segons informen els Mossos d'Esquadra, cap a les onze de la nit de dilluns agents de la Unitat de Seguretat Ciutadana de Roses s'han adreçat fins al carrer Bernat Metge on presumptament hi hauria un home mort dins del maleter d'un cotxe. L'avís l'ha donat el germà de la víctima, que feia dies que no en sabia res i, buscant-lo, ha trobat el cos al maleter.

Quan els agents han arribat al cotxe, han constatat que el cos tenia signes de criminalitat. La DIC s'ha fet càrrec de la investigació per aclarir les circumstàncies de la mort. Fins al lloc, s'hi ha traslladat la comitiva judicial per fer l'aixecament de cadàver.

El cos de la víctima el van traslladar a l'Institut de Medicina Legal a Girona, on els forenses li faran l'autòpsia per determinar la causa de la mort. Segons fonts properes a la investigació, la víctima estava lligada, embolicada i tenia ferides que podrien ser compatibles amb arma blanca.

Els Mossos van portar el vehicle a la comissaria per continuar buscant vestigis i proves. Segons les primeres informacions, la víctima residia a la zona del Mas Boscà, a la mateixa localitat.

El jutjat d'instrucció 5 de Figueres ha decretat el secret de sumari.