Bernie Madoff, el conegut financer que va crear el sistema Ponzi d'estafes piramidals més gran de la història, ha mort aquest dimecres en una presó federal, segons han informat fonts coneixedores del succés a l'agència Associated Press.

Madoff ha mort al Centre Mèdic Federal a Butner, Carolina del Nord, per causes naturals. L'estafador complia condemna de 150 anys per la trama d'estafes més gran de la història dels Estats Units.