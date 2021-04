Biden trasllada a l'11 de setembre la retirada total de les tropes de l'Afganistan

El president dels Estats Units, Joe Biden, retirarà totes les tropes estatunidenques de l'Afganistan els pròxims mesos, i el procés estarà complet pel vintè aniversari dels atemptats de l'11 de setembre del 2001, segons va informar ahir una font oficial.

Aquest pla de retirada «sense condicions» i coordinat amb l'OTAN, que Biden anunciarà formalment avui, implica que la Casa Blanca no complirà el compromís del seu predecessor, Donald Trump, de treure tots els militars estatunidencs del país el pròxim 1 de maig. Amb tot, l'estratègia de Biden posa data de finalització a la guerra més llarga de la història dels Estats Units, que va començar el 2001 arran dels atacs terroristes de l'11-S. «Abans de l'1 de maig començarem una retirada ordenada de les forces que encara hi són, i planegem tenir totes les tropes dels Estats Units fora del país abans del vintè aniversari de l'11-S», que es compleix al setembre, va dir ahir un alt càrrec estatunidenc en una roda de premsa telefònica. «Acabarem, per fi, amb la guerra de l'Afganistan, després de vint anys», va afegir la font, que va demanar l'anonimat.

Biden no imposarà condicions als talibans o al Govern afganès per completar la retirada, va precisar el funcionari. «El president ha arribat a la conclusió que un enfocament basat en condicions, que ha estat el de les últimes dues dècades, és una recepta per quedar-nos per sempre a l'Afganistan», va subratllar. Actualment, hi ha uns 3.500 efectius estatunidencs a l'Afganistan, entre ells 2.500 militars i 1.000 membres de les forces especials; mentre que l'OTAN manté 7.000 soldats més al país que no són estatunidencs, sinó d'altres països de l'Aliança i socis com Geòrgia. Els Estats Units es «coordinarà amb l'OTAN i els seus socis perquè retirin les seves forces en el mateix termini» marcat per Biden, segons la font. «Fa molt que sabem que la força militar no resoldrà [el que passa a] l'Afganistan», va reconèixer el funcionari, per la qual cosa Biden vol passar a una estratègia «diplomàtica que doni suport al procés de pau» entre el Govern afganès i els talibans. Aquest grup insurgent va advertir al març que si els Estats Units no complia el seu compromís de retirar totes les tropes al maig, consideraria trencat l'acord aconseguit l'any passat a Doha, i no va descartar una nova ofensiva.