Catalunya demana retardar les segones dosis de Pfizer per immunitzar al més aviat possible

La consellera de Salut de la Generalitat, Alba Vergés, vol retardar les segones dosis de la vacuna Pfizer per a les persones de menys de 79 anys, com ja han fet altres països com França i Itàlia. En concret, Vergés planteja que es pugui allargar 21 dies més l'administració de la segona dosi. «Cada segona dosi que no posem, perdem una nova persona vacunada. En qüestió de pocs dies podríem arribar a un percentatge de població immunitzada prou important per canviar l'escenari de la pandèmia», ha exposat la consellera aquest dimarts en roda de premsa. Només amb la primera dosi, la persona vacunada arriba fins al 70% de protecció.

La Generalitat va plantejar aquesta proposta ja la setmana passada en una reunió tècnica diferents comunitats autonòmiques amb el Ministeri, i hi van tornar a insistir dilluns els responsables de Salut Pública de la Generalitat en una reunió bilateral amb el ministeri. Vist que el tema no avança, Vergés vol parlar-ne aquest dimecres, en el pròxim Consell Interterritorial amb el Ministeri de Sanitat i la resta d'autonomies. En cas de no retardar aquelles tres setmanes les segones dosis, la setmana que ve tocaria tornar a posar la vacuna a 40.000 persones, i la següent a 70.000. Serien, en total, 110.000 dosis que no podrien arribar a noves persones. Aquesta decisió, a més, permetria pal·liar en certa mesura la falta de dosis de Janssen, després que la filial de Johnson&Johnson hagi anunciat aquest dimarts que no distribuirà vacunes a Europa fins que s'aclareixi què passa amb les trombosis.



300.000 dosis setmanals

Fins dilluns passat 12 d'abril, la Generalitat ja ha vacunat 1,7 milions de persones, de les quals 462.795 ja han rebut la segona dosi. El ritme de vacunació supera ja les 300.000 dosis setmanals. «Una bona notícia», s'alegrava la responsable de l'Agència de Salut Pública de Barcelona, Carmen Cabezas. De moment, més del 90% de les persones que viuen o treballen en residències ja han sigut vacunats i, de fet, les dades de Salut demostren que ha reduït el 95% el risc de mortalitat de coronavirus. Per franges d'edat, el 85% de les persones de més de 80 anys ja s'han vacunat, i entre el col·lectiu de 60 a 69 anys la vacunació ja està al 45%. La franja que flaqueja ara és la d'entre 70 i 79 anys. Només un 15% han sigut vacunats. El seu procés de vacunació es retarda de nou a causa del retard de la noves vacunes de Janssen que han d'arribar des dels Estats Units.

En el dia d'avui, el secretari de Salut Josep Maria Argimon, ha explicat que encara no detecten els efectes que la Setmana Santa hagi tingut en l'augment de nous casos que, no obstant, segueixen a l'alça. «Preveiem que a finals de setmana hi haurà més d'11.000 infectats», ha explicat. Per poder detectar més casos, i especialment entre la gent jove, Salut ha iniciat una campanya de test d'antígens entre els universitaris i als clubs esportius. La taxa d'infectats és baixa, de moment, no arriba a l'1% dels testats. Entre el total de població que acudeix als CAP a realitzar-se tests d'antígens perquè temen haver contret el virus continua sent igual que abans dels dies festius per la Setmana Santa. El que sí que estan detectant és que els pacients cada vegada estan més greus. Fa 15 dies el 15% dels hospitalitzats per coronavirus eren a l'uci. Ara ja són el 21%. En total, 518 persones són als llits de cures intensives malalts pel coronavirus.