El curs escolar registra l'arrencada d'un trimestre amb menys incidència de positius

El curs escolar ha registrat l'inici de trimestre més suau, pel que fa a l'impacte de la covid a les aules, del que portem de curs. És a dir, tant la primera setmana del primer trimestre, com la del que va començar després de Nadal es van tancar amb xifres sensiblement més altes de grups-classe confinats que no pas la que ha suposat la tornada a les aules després de Setmana Santa.

Com es pot veure en la graella que il·lustra aquesta informació, el conjunt de les sis comarques que formen l'àrea administrativa de la Regió Central del departament d'Educació van acabar la primera setmana amb 18 grups confinats distribuïts entre 15 centres, el que va suposar que hi hagués un total de 457 persones a casa complint la quarantena. Aquestes xifres són una quarta part de les que es van donar després que es completés la primera setmana del trimestre passat. Hi ha una reducció que oscil·la, segons la variable i la comarca, amb una forquilla que va des del 66% fins al 90%. De fet, són dades que se situen molt en la línia de la primera setmana de curs, ja que les de l'arrencada després de Nadal les van triplicar.

L'única comarca on aquesta comparativa entre les primeres setmanes del tercer i el segon trimestre mostra una variació a l'alça és al Moianès. Però no deixa de ser molt testimonial, ja que parlem que aquest reinici de curs després de Pasqua s'ha tancat amb un únic grup confinat (22 persones). Però és que la primera després de Nadal s'havia tancat, en aquest cas concret, sense cap confinament.





En el cas del Bages, aquest inici ha comportat uns nivells de confinament que són més del 60% inferiors als de la primera setmana del segon trimestre. Fins a aquest cap de setmana hi havia només 8 grups confinats distribuïts entre un total de 6 centres, del total de 134 que hi ha a tota la demarcació. Al Berguedà, la represa després de les festes de Nadal ja la van tancar amb 6 grups-classe confinats i un total de 116 persones fent quarantena. Ara, en canvi, veiem que la primera setmana postPasqua s'ha saldat amb un únic grup confinat, que ha comportat l'aïllament de 26 persones, unes reduccions al voltant del 80%. El Solsonès va iniciar el trimestre passat sense cap grup confinat i el va tancar de la mateixa manera, i ara segueix a zero.

Com a referència, cal recordar que en el conjunt de l'àrea educativa de la Regió Central (Bages, Moianès, Berguedà, Solsonès, Anoia i Osona) hi ha un total de 5.201 grups-classe. A tota la regió, la set,ana es va tancar amb 18 grups confinats, el que suposa el 0,3%. La mitjana en els dos trimestres anteriors ha estat del 2,2%