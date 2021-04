Entitats islàmiques demanen als fidels adaptar el ramadà a les restriccions

La Unió de Comunitats Islàmiques de Catalunya, la Federació Consell Islàmic i la Federació Islàmica de Catalunya van demanar ahir a la comunitat musulmana adaptar el res del ramadà a les restriccions i mesures sanitàries contra la covid-19. En un comunicat, les tres federacions van recomanar unir les oracions nocturnes maghrib i isha a la mesquita abans de l'horari del toc de queda, tot i que sostenen que és decisió dels fidels adaptar el seu propi res.

Les agrupacions també van aprofitar per informar que la Generalitat no ha acceptat les seves sol·licituds d'ampliar el toc de queda a les 23.00 hores i ampliar l'aforament a les mesquites del 30% al 50% per dur a terme el ramadà per l'increment dels contagis de la covid-19.