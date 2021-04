Estudiants universitaris tallen la Diagonal per reclamar als rectors el seu "compromís" per revertir la crisi educativa

Estudiants universitaris tallen la Diagonal per reclamar als rectors el seu "compromís" per revertir la crisi educativa

Estudiants universitaris han tallat l'avinguda Diagonal de Barcelona, a la zona universitària, per reclamar el "compromís" dels rectors per revertir la crisi educativa. La via ha estat tallada aproximadament una hora en el dos sentits de la marxa a l'altura del Palau de Pedralbes, segons ha informat la Guàrdia Urbana. La mobilització ha finalitzat cap a les 9.00 hores.

Es tracta d'una acció per donar el tret de sortida a diverses mobilitzacions en el març de la campanya impulsada amb el manifest 'Compromís contra la Crisi Educativa', que recull cinc punts bàsics per impulsar els canvis necessaris cap a un model públic i equitatiu. Els manifestants porten una pancarta on es pot llegir 'Rectors, sou el primer pas, signeu'.



Les assemblees de facultat de les universitats catalanes han impulsar el 'Compromís contra la Crisi Educativa'. Aquest consta de cinc punts i el primer d'aquests és l'equiparació dels preus de màsters i graus i de graus entre sí. En segon lloc, demanen que la remuneració de les pràctiques sigui obligatòria i en tercer que es doni suport a l'absolució de tots els encausats per defensar la universitat pública. En quart lloc, els universitaris volen un pla de xoc contra l'"emergència lingüística" i en cinquè protocols feministes efectius i revisió dels plans docents.