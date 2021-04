Eurodiputats exigeixen incloure el català i el basc a la plataforma de participació de la UE

Una trentena d'eurodiputats han demanat en una carta adreçada als líders de les institucions europees que la nova plataforma de participació ciutadana de la Unió Europea inclogui totes les llengües que, tot i no ser oficials a la UE, tenen algun tipus d'estatus oficial. Els eurodiputats celebren la iniciativa de la Conferència sobre el Futur d'Europa, però, creuen que la plataforma que es llançarà el 19 d'abril hauria de ser «encara més multilingüe», ja que només estarà disponible en els 24 idiomes oficials de la UE. L'eurodiputat Jordi Solé (ERC) va dir que li sembla un «contrasentit» intentar incentivar la participació amb aquesta eina digital i, alhora, «posar una barrera lingüística». Solé va defensar que, si la plataforma reflectís «la diversitat real» de la UE, legitimaria molt més i incentivaria la participació, però que, d'entrada, la no-inclusió de llengües com el català és «posar un fre a la participació en aquest debat». Solé ha qualificat la no-inclusió de llengües no-oficials però en ús a la UE com una «discriminació lingüística inacceptable».