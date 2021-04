Janssen retarda l'entrega de dosis a Europa després de l'aturada als EUA

La companyia farmacèutica Janssen va anunciar ahir que retardarà el llançament de la seva vacuna contra la covid-19 a Europa, després de la paralització als Estats Units per sis casos de trombisi en persones vacunades amb la seva injecció. «Hem revisat aquests casos amb les autoritats sanitàries europees. Hem pres la decisió de retardar proactivament el llançament de la nostra vacuna a Europa», va explicar Janssen en un comunicat.

La ministra de Sanitat, Carolina Darias, va avançar la setmana passada que Espanya havia de rebre avui 300.000 dosis de la vacuna de Janssen, que és de només una dosi. Sobre els casos de trombes en combinació amb plaquetes baixes notificats als Estats Units, Janssen va defensar que està «al corrent» de la recomanació dels Centres per al Control de Malalties (CDC, per les seves sigles en anglès) i l'Administració d'Aliments i Medicaments (FDA, per les seves sigles en anglès) d'aturar la vacunació amb la seva injecció. «La seguretat i el benestar de les persones que utilitzen els nostres productes és la nostra prioritat número u. Estem al corrent d'un trastorn extremadament rar que involucra persones amb coàguls de sang en combinació amb plaquetes baixes en un nombre molt petit d'individus que han rebut la nostra vacuna contra la covid-199. Hem treballat estretament amb experts mèdics i autoritats sanitàries, i donem suport fermament a la comunicació oberta d'aquesta informació als professionals sanitaris i al públic», va detallar la companyia.

La decisió es va prendre després que el diari The New York Times informés que sis persones vacunades amb els vials de la farmacèutica propietat de Johnson&Johnson havien tingut trombes en les dues setmanes posteriors a la vacunació, de les quals una va morir. Aquests sis casos, amb tot, constitueixen un baix percentatge davant de les més de 6,8 milions de dosis de la vacuna que han sigut administrades a tot el país. En tots els casos es tracta de dones d'edats compreses entre els 18 i 48 anys, i totes van presentar símptomes entre sis i tretze dies després de la vacunació. Les autoritats sanitàries nord-americanes aconsellen que les persones que hagin rebut la vacuna de Janssen i desenvolupin un mal de cap intens, dolor abdominal, dolor a les cames o dificultat per respirar en les tres setmanes següents a la vacunació es posin en contacte amb el seu professional sanitari.

Per la seva banda, el Ministeri de Sanitat va comunicar ahir a la tarda a les comunitats autònomes que avui no rebran les dosis de la vacuna de Janssen com era previst, després de la decisió de la farmacèutica de posposar el lliurament del seu sèrum a Europa.

L'anunci del laboratori de paralitzar el repartiment del fàrmac a Europa tampoc no ha canviat les previsions de la farmacèutica catalana Reig Jofre, que manté per al juny l'inici de la producció d'aquesta vacuna en les seves instal·lacions de Sant Joan Despí.

L'eurocomissària de Salut, Stella Kyriakides, va assegurar que «el més important és la seguretat de la vacuna» després que Johnson&Johnson hagi anunciat el retard de la distribució de la vacuna de Janssen a Europa «de forma proactiva» mentre s'estudien els casos de trombosi estranya als Estats Units. En una piulada, Kyriakides diu que l'Agència Europea del Medicament (EMA, per les seves sigles en anglès) està seguint el que passa als Estats Units, on l'agència de Salut ha recomanat la suspensió d'aquest vaccí per sis casos «greus» de trombosis estranyes. Amb l'EMA encara estudiant els casos de trombosi, fonts comunitàries diuen que el regulador europeu ha de «confiar» en els reguladors on ja s'administra la vacuna, com els Estats Units.

«La seguretat dels nostres ciutadans és la prioritat absoluta», van apuntar fonts comunitàries, que van remarcar que totes les decisions es prendran basades en «l'enfocament científic» i les decisions de l'EMA.

«L'EMA està investigant la qüestió. Ara per ara no és clar si hi ha una relació entre la vacuna i els casos de trombosi. L'EMA continua la investigació per veure quines accions recomanar», remarquen.

Pel que fa a la decisió de Johnson&Johnson de retardar la distribució dels vaccins, les mateixes fonts es limiten a dir que estan «en contacte amb la companyia per seguir la situació».