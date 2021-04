Justícia assegura que no hi ha retard intencionat amb els indults del procés

El subsecretari de Justícia, José Miguel Bueno, va assegurar ahir al Congrés que no hi ha cap retard «intencionat» en la tramitació de les peticions d'indult per als condemnats pel procés i va recordar que l'expedient es troba en aquests moments en mans del tribunal sentenciador.

Bueno va assistir a la Comissió de Justícia per presentar l'informe semestral d'indults i, com ha passat altres vegades, la majoria dels portaveus parlamentaris van centrar les preguntes en els dotze condemnats pel procés.

Des de posicions ideològiques oposades, el PP i JxCat van qüestionar el ritme del Ministeri de Justícia, que va començar a tramitar els expedients al setembre passat, i van recordar que es va trigar menys de sis mesos a indultar Rafael Vera i José Barrionuevo pels GAL.

El sotssecretari ha treure rellevància a les crítiques en recordar que també se'l va qüestionar quan en la pandèmia es va reprendre la tramitació dels indults per interès general i va voler deixar clar que no hi ha ni accelerament ni retard intencionats: «Tots els expedients es tramiten amb la màxima celeritat possible, tenint en compte les complexitats».

Davant les crítiques del diputat de JxCat al que va denominar «dictadura de les togues», Bueno va defensar l'actuació dels tribunals de justícia «d'un estat de dret ple i plenament ajustats a la Constitució en la seva presa de decisions». El sotssecretari no va entrar en els detalls sobre el punt en què es troben els expedients del procés, ja que Justícia espera que li remeti el seu informe el tribunal sentenciador, és a dir, el Suprem. L'alt tribunal ja té a les seves mans els informes de la Fiscalia, contraris a l'indult, i de l'Advocacia de l'Estat, que va decidir no manifestar-se ni a favor ni en contra però va destacar que ja s'havia reparat el dany econòmic lligat al delicte de malversació. Bueno va recordar que els informes no són vinculants per al Govern central i que els indults són una decisió discrecional, la qual cosa no significa que sigui arbitrària.

D'acord amb l'informe presentat a la Comissió d'ahir, el segon semestre del 2020 es van concedir 18 indults parcials i se'n van denegar 1.646, la qual cosa suposa que van rebre resposta positiva l'1,08% dels expedients resolts. En tot l'any passat se'n van concedir 28. És un percentatge baix que se succeeix en els últims informes, en els quals també es constata una disminució del nombre de sol·licituds, de les 5.000 registrades el 2015 a les 3.226 del 2020. Dels 18 indults concedits (cinc a homes i tretze a dones), set tenien informe favorable del tribunal sentenciador i de la fiscalia; deu informe a favor del tribunal i contrari del Ministeri Públic; i un el suport del fiscal i no del tribunal.

La majoria dels indultats estaven condemnats per delictes contra el patrimoni (deu), però també hi havia delictes contra el medi ambient i l'ordenació del territori, contra la salut pública i contra la intimitat.

Per impacte de la pandèmia, es van resoldre 1.664 expedients, davant dels 1.862 del mateix període del 2019, però Bueno va destacar que ja s'està recuperant el ritme normal.