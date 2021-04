L'OTAN exigeix a Rússia parar les «provocacions» a Ucraïna i s'ofereix a ajudar Kíev

El secretari general de l'OTAN, Jens Stoltenberg, va exigir ahir a Rússia que parés les seues «provocacions» a Ucraïna i frenés l'escalada militar a l'est del país, on la ruptura de l'alto el foc ha deixat diversos soldats ucraïnesos morts les últimes setmanes, i s'ha ofert a augmentar el suport a Kíev. Les declaracions van tenir lloc abans de la reunió extraordinària del Consell OTAN-Ucraïna amb el ministre d'Exteriors ucraïnès, Dmitro Kuleba, en una nova trobada que va servir per escenificar el suport de l'OTAN davant la creixent amenaça de Rússia a l'est del país. La cita se suma als missatges en la mateixa línia de l'Aliança Atlàntica els últims dies i al recent viatge de l'Alt Comandament, Stuart Peach, a Ucraïna. «Vull expressar les meves condolences per les pèrdues de les forces ucraïneses els últims dies. El considerable augment militar rus és injustificat, inexplicable i molt preocupant. Rússia ha de posar fi a aquest augment, parar les provocacions i desescalar immediatament», va assenyalar Stoltenberg en una roda de premsa conjunta. El polític noruec va defensar la resposta de l'OTAN per l'actitud agressiva de Moscou, i va reiterar que després de l'episodi de Crimea el 2014, l'Aliança ha augmentat la preparació de les forces ucraïneses per enfortir les seues capacitats dedefensa.