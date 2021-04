Lucena diu que cal decidir abans de l'estiu si s'amplia el Prat perquè sigui un hub

El president d'Aena, Maurici Lucena, ha instat les administracions locals a decidir abans de l'estiu si accepten que l'aeroport del Prat ampliï la tercera pista amb l'objectiu que les instal·lacions es converteixin en un hub internacional. Es tracta d'una actuació que implicaria la invasió d'un espai natural al delta del Llobregat, tot i que el president d'Aena ha ofert compensar amb deu vegades més la zona protegida afectada. «No es farà res contra l'opinió majoritària del territori», va assenyalar al debat «Barcelona i les seves infraestructures clau» de Barcelona Tribuna, en què també va participar el president de Saba, Salvador Alemany, que va demanar que no s'ataqui l'automòbil i es va mostrar crític amb les limitacions a la mobilitat. En la seva intervenció, Lucena va assenyalar que «la proposta hi és» i que la companyia està disposada a invertir 1.700 milions d'euros en l'ampliació de l'aeroport del Prat, que consistiria en l'ampliació de la tercera pista sobre una zona protegida i una terminal satèl·lit, dos projectes que Aena sempre ha dit que van vinculats. Lucena va afirmar que li resulta «impactant» que ara que la companyia és «a tocar» de concretar aquesta actuació tan reivindicada pels sectors econòmics el projecte sigui «molt discutit internament». «Ha de ser Catalunya que debati si vol realment entomar aquesta proposta», va insistir. Per a Lucena, és una situació de «caixa o faixa», ja que és una actuació que caldria incloure o no als plans per als pròxims cinc anys i no es tornaria a posar sobre al taula fins al finals de la dècada.