Mor als 93 anys Mariano Puig, expresident de la firma de moda i perfums Puig

Mariano Puig, expresident de la firma de moda i perfums Puig, va morir ahir als 93 anys. L'empresari, que formava part de la segona generació de la família –el seu pare, Antonio Puig, va fundar la companyia-, es va incorporar al grup l'any 1950, i el 1960, ja com a conseller delegat, va aprovar la construcció d'una nova fàbrica al parc industrial del Besòs per impulsar l'expansió internacional. A partir de llavors, Puig va anar incorporant marques de renom com Paco Rabanne i Carolina Herrera, entre d'altres. Enginyer químic i graduat a l'IESE Business School, Mariano Puig també va ser un dels fundadors de l'Institut de l'Empresa Familiar (IEF), organització que va presidir entre 1995 i 1997.

Puig va ser la figura que va convertir la firma catalana en una multinacional dins el sector de la moda i els cosmètics. El directiu va tancar el seu primer gran acord a finals de la dècada dels 50, després de fer arribar la fragància Agua Lavanda Puig als Estats Units. Posteriorment, Puig va convertir-se en el distribuïdor de productes Max Factor a l'Estat i, el 1968, va fer el salt a París, on va firmar un conveni de col·laboració amb el dissenyador Paco Rabanne per a la creació de les seves fragàncies.