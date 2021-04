La Seu posa a prova la pista polivalent com a espai de vacunació

La pista polivalent de la Seu d'Urgell es convertirà a partir d'aquest dimecres en un punt de vacunació massiva contra la covid-19.

Abans de començar a dur-la a terme, ahir es va convocar a una cinquantena de persones en aquest espai per rebre el vaccí i posar a prova el funcionament de l'operativa.

Així, s'ha dissenyat un circuit d'entrada al recinte, una zona on esperar els quinze minuts posteriors a la injecció i, un camí de sortida. L'entrada en funcionament d'aquest punt permet augmentar el ritme de vacunació a la capital alt-urgellenca, ja que a la sala habilitada al Centre Cívic El Passeig es podien arribar a administrar fins a 200 dosis al dia i en aquest equipament s'han convocat unes 360 per a avui al matí.

L'alcalde de la Seu d'Urgell, Jordi Fàbrega, destacava ahir que l'espai de la pista poliesportiva permet organitzar millor la distància entre les persones que fan cua abans de rebre la vacuna i, a més, fa possible utilitzar la zona de les grades per a què aquestes puguin esperar durant quinze minuts un cop ja se'ls ha administrat la injecció. D'aquesta manera, està previst que en aquest equipament hi hagi fins a tres files diferenciades i que, en casos de gent amb problemes de mobilitat, es pugui arribar en vehicle fins a l'entrada o rebre el vaccí sense haver de baixar del vehicle.

Fàbrega creu que es podria arribar a mitjans d'estiu amb tota la població vulnerable vacunada, tenint en compte que darrerament estan arribant més dosis.

De fet, posava en relleu que tant la setmana passada com l'anterior es van poder administrar prop d'un miler de vaccins. També va ressaltar el component «psicològic» que té per a la població l'ús d'espais grans on es poden dur a terme campanyes massives, ja que, segons ha explicat l'alcalde de la Seu d'Urgell, el fet de veure que «molta gent s'està vacunant» provoca en el conjunt de la població una sensació que s'està avançant en la resolució de la problemàtica que genera la pandèmia.

L'espai de la pista polivalent, de titularitat municipal, ha estat cedit a l'Institut Català de la Salut durant la campanya de vacunació massiva.

Fins a aquest punt s'han traslladat diversos professionals sanitaris del Centre d'Atenció Primària (CAP) de la Seu d'Urgell per administrar els vaccins. Mentre, a la sala polivalent del centre cívic El Passeig de la Seu d'Urgell s'ha deixat de prestar aquest servei, tenint en compte que s'hi preveu instal·lar provisionalment l'apartat de préstec de llibres i documents de la Biblioteca de Sant Agustí mentre durin les obres de reforma de l'edifici d'aquest equipament cultural.