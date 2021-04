Salut reprèn la vacunació al Palau Firal i a Berga amb 2.500 dosis d'AstraZeneca

Demà dijous es reprendrà la vacunació amb AstraZeneca al Palau Firal de Manresa i també a Berga, on es preveu subministrar 2.500 dosis a persones entre 60 i els 69 anys. Tan a la capital del Bages com a la del Berguedà, l'administració del fàrmac es va ajornar aquest dimarts i també dimecres. Sí que es va vacunar el diumenge i el dilluns. La nova tongada, que s'organitza en funció de la disponibilitat de vacunes a mesura que arriben, es durà a terme demà dijous i també divendres.

A més a més s'ha canviat la plataforma informàtica on cal fer les reserves per tal de fer-la més àgil segons ha assegurat Salut. Això ha provocat que en alguns moments no s'hi pogués entrar o bé que no sortís l'opció de vacunar-se a Manresa. El decalatge hauria d'estar solucionat. Ara es permet acotar més la franja horària per rebre el medicament, i també estalviar-se passos a l'hora d'identificar-se un cop s'ha de rebre el fàrmac.

Arriben més vacunes

La setmana passada responsables del departament de Salut a la Catalunya central van assegurar que s'acabaven les dosi del vaccí d'AstraZeneca, que és un dels que se subministra de forma més massiva. N'han arribat més que són les que es dispensaran aquests dos dies. A Manresa el Palau Firal estarà obert el dijous de les 9 del matí a les 8 del vespre, i el divendres de les 9 del matí a les 3 del migdia. A Berga la vacunació es durà a terme divendres a l'Hotel d'Entitats de les 9 del matí a les 12 del migdia.

El Departament de Salut va enviar aquest dilluns a la tarda 40.000 missatges per vacunar-se amb AstraZeneca a persones de 69 anys, segons van informar fonts de la conselleria. Les persones que hagin rebut la comunicació van poder començar a demanar cita a partir d'ahir. Les 40.000 persones citades són nascudes l'any 1952 i rebran un dels vaccins que fins ara es destinaven al col·lectiu de 60 a 65 anys. Són les primeres persones d'aquesta franja d'edat que són cridades per rebre la vacuna d'AstraZeneca després que la Comissió de Salut Pública de la setmana passada acordés ampliar la franja d'edat per al vaccí dels 60 als 69 anys.

Tot i així Salut ha informat que no cal rebre l'sms per vacunar-se. Tothom qui tingui entre 60 i 69 anys pot registrar-se per demanar hora.

Per altra part Salut de la Catalunya central ha informat que pràcticament s'ha arribat al final de la campanya per vacunar les persones més grans de 80 anys. En aquest cas amb la vacuna Pfizer. A la regió sanitària central, que inclou les comarques del Bages, Berguedà, Solsonès, Osona, Moianès i Anoia, s'ha arribat al 86 % de les persones d'aquesta franja d'edat. Ara ja s'ha començat a vacunar a la gent de 79 anys, i d'aquí s'anirà cap avall. Rebran la mateixa vacuna, la Pfizer, i també la Janssen, que era previst que arribessin aquesta mateixa setmana. La companyia farmacèutica, però, ha paralitzat la distribució del vaccí a Europa a causa de la investigació que s'ha iniciat als Estats Units que relacionat el fàrmac amb alguns casos de trombosi.

Punts alternatius

En aquests casos la vacunació s'organitza a través de les Àrees de Salut Bàsiques, que han establert punts d'administració fora dels propis centres mèdics per evitar col·lapses i millorar el servei. A Manresa són a l'Escorxador del sector de l'avinguda de les Bases, -tocant a la plaça Bages- a l'Anònima i al convent de Santa Clara. De moment es mantindran. L'única Àrea Bàsica de Salut que dispensa vacuna al mateix centre és el de les Bases.