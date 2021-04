Sánchez amplia tres mesos la moratòria de lloguer i suspensió de desnonaments

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat aquest dimecres durant la seva compareixença al Congrés que un cop acabi l'estat d'alarma el pròxim 9 de maig el seu executiu prorrogarà tres mesos més totes les mesures dels darrers reials decrets en matèria de desnonaments i lloguer. Sánchez ha assegurat que l'objectiu del seu govern és que "no es quedi ningú enrere" i defensa "una vida digna".

D'aquesta manera es prorrogarà tres mesos la possibilitat de demanar una moratòria o condonació parcial del lloguer quan el propietari sigui un gran tenidor o una entitat pública.



També s'amplien tres mesos els contractes que es poden acollir a una pròrroga extraordinària de sis mesos del lloguer en els mateixos termes que el contracte que expiri.

A més, es prorroga la suspensió dels desnonaments i llançaments a arrendataris vulnerables sense alternativa habitacional, incloses les llars afectades per processos de desnonaments que no derivin de contractes de lloguer, sempre i quant hi hagin dependents, víctimes de la violència masclista o menors d'edat a càrrec.

Totes aquestes mesures tenien vigència fins a la finalització de l'estat d'alarma, el 9 de maig, i es prorrogaran fins el 9 d'agost. Segons Sánchez es complementen amb altres mesures que ja estan en marxa sobre habitatge, entre les que pretén sumar en breu la Llei d'Habitatge.



Sánchez reivindica els valors de la República

Sánchez ha obert el debat recordant el 90 aniversari de la proclamació de la República, un projecte "modernitzador" que "buscava la consolidació de la pau" i "prioritzar el valor de la democràcia".

Aquell projecte que va néixer avui fa 90 anys era el primer d'Espanya que apostava per l'educació i la ciència com a motor de la modernitat", ha dit, i el darrer vincle amb aquell projecte és la signatura de l'entrada d'Espanya a la Unió Europea el 1985.

"30 anys després els rellotges no s'aturen i serà la democràcia, la Constitució i Europa qui s'imposi al discurs de l'odi i ens ajudi a superar la pitjor crisi sanitària, econòmica i social".