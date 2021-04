La Setmana Santa no ha accelerat els contagis de covid-19 a Catalunya, segons els càlculs de l'UPC

Una anàlisi elaborada pel grup de Biologia Computacional i Sistemes Complexos de la UPC (BIOCOMSC) assenyala que, amb les dades de la Setmana Santa, es descarta que hi hagi hagut una acceleració en el ritme del contagi de la covid-19 a Catalunya durant les vacances.

En una sèrie de missatges difosos en el seu compte en Twitter, BIOCOMSC ha explicat que, més enllà de les dades de Setmana Santa, encara queda per comprovar l'evolució dels dies immediatament posteriors a les vacances perquè, segons apunten, la dada de les UCI segueix sent dolenta, sobrepassant els 500 llits ocupats.

L'anàlisi del BIOCOMSC, que elabora informes periòdics amb seguiments numèrics de la pandèmia, s'ha fet recuperant les dades de l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAs).

En tot cas, el grup ha matisat que, encara que les proves diagnòstiques per antígens apunten a una fracció una mica menor de simptomàtics detectats, encara és difícil avaluar si els contagis creixen concretament al 5% o al 10%.

Així mateix, els investigadors també afirmen que s'ha registrat un augment en consultes compatibles amb la covid-19, però que segurament es deu a un augment del nombre de tests fets.

Més enllà d'aquestes conclusions, el BIOCOMSC ha demanat "cura" a la ciutadania, ja que l'ocupació de llits de les UCI seguia sent molt alta per Setmana Santa, i ha advertit que l'objectiu és no sobrepassar el llindar de les 600 o 700 places ocupades en UCI, la qual cosa implicaria greus conseqüències per al sistema sanitari