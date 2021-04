Sis morts per covid-19 a Althaia i Sant Andreu la darrera setmana

L'afectació mortal de l'epidèmia als centres assistencials de Manresa torna a ser molt greu. Els darrers set dies han perdut la vida sis persones malaltes de covid-19, de les quals cinc a Althaia i una a Sant Andreu.

Un cop més cal insistir que l'epidèmia lluny d'estar superada continua provocant víctimes mortals gairebé a diari a la ciutat.

L'absència de víctimes la setmana del 30 de març va ser una excepció. La setmana següent n'hi va haver tres i la darrera sis.

Als centres assistencials de Manresa han mort a causa del coronavirus SARS-CoV-2 416 persones des del març del 2020, 290 a Althaia i 126 a Sant Andreu.

Per trobar una altra setmana sense defuncions per covid a les dues institucions sanitàries cal remuntar-se al 20 d'octubre. Llavors començava la segona onada, que va tenir continuació amb la tercera -datada a partir del 15 de desembre- i ja ens trobem a la quarta que s'ha confirmat després de Setmana Santa.

Ahir hi havia als centres assistencials de Manresa 70 persones ingressades a les unitats de lluita contra la covid-19, 64 a Althaia i 6 a Sant Andreu. Althaia tenia tres ingressats més que la setmana anterior i Sant Andreu, un menys.

A la primera onada de l'epidèmia, el nombre màxim d'ingressats simultàniament que hi va haver a Althaia van ser 284. Sant Andreu va arribar a tenir 138 ingressats simultàniament per coronavirus, repartits pel conjunt de les quatre plantes de què disposa.

A Althaia i Sant Andreu la xifra més alta d'ingressats simultàniament va ser de 338 el 16 d'abril

La xifra més elevada de la segona onada de la pandèmia a Manresa va ser de 156 hospitalitzats el 17 de novembre, dels quals 79 Althaia i 77 Sant Andreu. Prenent el 15 de desembre com a data d'inici de la tercera onada, la quantitat més elevada de pacients hospitalitzats simultàniament van ser els 152 del 19 de gener.

Des de finals de febrer hi ha hagut a Manresa un volum d´ingressats per l'epidèmia similar i seran les properes setmanes les que mostraran la veritable fesomia d'aquesta quarta onada.

El que resulta evident mirant les gràfiques que il·lustren aquesta informació és que l'epidèmia perd la punta però continua matant. Onada rere onada l'afectació ha estat menys aguda però ha continuat sent mortífera. Amb el pas dels mesos les corbes de seguiment son cada cop més romes. El triangle que dibuixen passa d'Isòsceles a Equilàter. I la situació actual podria ser d'una corba suau però molt llarga fins que no hi hagi un nivell de vacunació més substancial. Mentrestant, l'activitat hospitalària és intensa.

En una setmana s'ha passat de les 2.327 altes a 2.370, 43 més, de les quals 40 a Althaia i tres a Sant Andreu.

Si se sumen altes, defuncions i persones actualment ingressades el resultat dona 2.856.

Ens acostem a les tres mil persones afectades que han passat pels centres assistencials de la ciutat en tretze mesos. Resulta més que evident que cal continuar extremant les mesures de precaució.