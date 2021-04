Al conjunt de l'Estat es van notificar ahir 131 defuncions més per covid-19

Al conjunt de l'Estat espanyol es van notificar ahir 131 víctimes mortals més a causa de l'epidèmia.

Espanya ha registrat 10.474 positius de covid-19 des de dimarts, fet que deixa la xifra global en 3.387.022 des de l'inici de la pandèmia. Pel que fa a les defuncions, les darreres 131 sumen un total de 76.756.

Madrid encapçala els contagis en els últims 7 dies amb 12.892 casos, seguida d'Andalusia amb 9.872. Per darrere, Catalunya amb 8.960 i el País Basc amb 4.484. Des de l'inici de la pandèmia, Madrid és on més contagis s'han acumulat, amb 649.304 casos. Just després se situa Catalunya amb 555.546. Els segueix Andalusia amb 526.143. La comunitat autònoma amb més diagnosticats el dia previ és Madrid amb 2.223. A Catalunya n'hi ha hagut 260.

Des de l'inici de la pandèmia 338.832 persones han hagut de ser hospitalitzades per covid-19, de les quals 30.917 han anat a l'UCI. Els últims 7 dies hi ha hagut 2.303 hospitalitzats, 257 dels quals a Unitats de Cures Intensives.

La xifra més alta d'hospitalitzacions des de l'inici de l'episodi la té Madrid amb 93.939 i 6.941 a l'UCI.

L'última setmana han ingressat a Madrid 591 persones, 56 a l'UCI. Catalunya comptabilitza des de l'inici de la pandèmia 39.572 hospitalitzats. Del total, 3.304 han anat a l'UCI. Els darrers 7 dies han ingressat 253 persones, 17 a l'UCI.

Pel que fa a la situació de la capacitat assistencial i l'activitat de la covid-19 als hospitals, en aquests moments al conjunt de l'Estat hi ha 9.795 pacients ingressats per la infecció, que ocupen el 7,84% de tots els llits disponibles. 2.153 persones estan ingressades a l'UCI, el 21,56% del total de llits per a crítics. El nombre de pacients a l'hospital per coronavirus a Catalunya és de 2.248, el 8,91%.