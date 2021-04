Albiach assegura que fa setmanes que no hi ha reunions formals ni amb ERC ni amb PSC per formar un govern alternatiu

La presidenta dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha explicat que fa setmanes que no mantenen reunions formals amb ERC ni amb PSC per veure si hi ha la possibilitat d'un govern alternatiu d'esquerres. En una entrevista a 'Ràdio 4 i La 2', Albiach creu que a ERC "li tremolen les cames" i veu Junts com una "olla de grills" amb diverses visions diferents. Davant aquesta situació, defensa que hi ha una alternativa en la mesura que ERC i la CUP vulguin. D'altra banda, ha acusat ERC de voler fer un "intercanvi de cromos" oferint a Junts que entri al govern de la l'Ajuntament de Tarragona, on governen amb els comuns. Albiach està disposada que hi entri la CUP.

Segons Albiach, ERC no s'acaba de creure que després del 14-F és el primer partit dins el bloc independentista i Junts tampoc es creu que ha quedat segon. En aquest sentit, ha considerat que a les dues formacions els costa "digerir" els resultats de les eleccions.

Preguntada per si els comuns estarien disposats a facilitar un govern d'ERC en solitari, Albiach ha evitat mullar-se argumentant que ningú dels republicans els hi ha traslladat aquesta opció i que, per tant, no hi ha debat intern sobre aquesta possibilitat. De fet, Albiach ho ha emmarcat dins de les negociacions entre ERC i Junts "per veure qui guanya el relat i qui és el primer traïdor que trenca la suposada unitat independentista".

De totes maneres, Albiach ha preguntat quin incentiu té Junts per facilitar un govern de Pere Aragonès en solitari i quedar-se a l'oposició. Segons la dirigent dels comuns, des de dins és des d'on es pot influir realment en el Govern. I si Junts no entra a l'executiu, ha apuntat, ERC haurà de buscar el suport dels comuns i del PSC per tirar endavant pressupostos i pactes nacionals.

Pel que fa a la situació de l'Ajuntament de Tarragona, Albiach ha qualificat de "notícia trista" que ERC vulgui utilitzar la ciutat com a "intercanvi de cromos" dins del marc de les negociacions per formar Govern. "Si volem eixamplar el govern i fer-lo fort, el podem eixamplar per l'esquerra i hi podria entrar la CUP", ha defensat. Segons Albiach, l'única manera d'entendre per què ERC vol que entri Junts, és relacionant-ho amb les negociacions per la Generalitat.

Preguntada per la taula de diàleg, Albiach considera que la figura de mediador no és necessària si a la taula hi ha un govern que creu en el diàleg i ha apostat perquè se sotmeti a referèndum la proposta que surti d'aquest espai de diàleg. En canvi, ha considerat que seria un "error" tornar a parlar de referèndum no vinculant sense reconeixement internacional ja que, segons ha assenyalat, "ja es va fer l'1-O". Sobre el referèndum del 2017, ha dit que hi va votar en blanc perquè no és independentista sinó federalista.