Aragonès ja negocia amb Puigdemont per desencallar la investidura

El vicepresident en funcions del Govern i líder extramurs d'ERC, Pere Aragonès, s'està implicant directament en els contactes amb JxCat per a intentar desbloquejar la seva investidura i ja ha mantingut converses amb Jordi Sànchez i Carles Puigdemont. Així ho va revelar a Catalunya Ràdio, on va insistir que és necessari formar un Govern «el més aviat possible» per a «afrontar les urgències» que té Catalunya. La implicació del president substitut en funcions era, precisament, una de les demandes habituals dels postconvergents.

Al marge dels equips negociadors de totes dues formacions, Aragonès va explicar que ell personalment manté una «interlocució prioritària» amb el secretari general de JxCat, Jordi Sànchez, i que també ha tingut contacte recentment amb altres dirigents d'aquest espai, com Laura Borràs i Puigdemont. Amb l'ex-president de la Generalitat, va precisar, va mantenir fa uns dies una «conversa cordial i esclaridora», en la qual va constatar la seva coincidència a defensar l'autodeterminació i una amnistia, i va subscriure la proposta de JxCat d'«apel·lar a organismes europeus» per a reivindicar la celebració d'un referèndum a Catalunya.

Retard irresponsable

Aragonès va explicar que ERC ha fet una proposta «completa» a Junts sobre un acord de govern que, va dir, hauria de permetre desencallar la situació. El dirigent republicà es va mostrar convençut que hi haurà acord «aviat», ja que no hi ha «cap escull insalvable». Seria una «irresponsabilitat», va advertir, esgotar el termini del 26 de maig, data en la qual, si no hi ha hagut investidura, seran convocades automàticament eleccions.

ERC, segons va dir, ha traslladat a JxCat «una proposta bastant completa», sobre les línies mestres i l'estructura d'un nou Govern, document que ara estan negociant.

Pel que fa a l'estratègia per arribar a la independència, Aragonès creu que la posició de JxCat no és incompatible amb la proposta que ERC ha posat sobre la taula. I va destacar que el programa electoral de Junts apostava per apel·lar a organismes europeus si se superava el llindar del 50% de vots independentistes el 14-F. «Això és perfectament compatible amb el que estem proposant», va insistir.

Aragonès es va mostrar convençut que s'arribarà a un acord amb Junts, que no es malgastarà el 52% aconseguit en les passades eleccions i que no es deixarà perdre el temps davant les «urgències» que té el país. Preguntat per si descarta un govern d'ERC en minoria, Aragonès va respondre que no defugirà les seves responsabilitats. «Estem preparats per assumir responsabilitats en qualsevol escenari, però una altra cosa és el que vols», va afegir, tot remarcant que la prioritat d'ERC és un goven en coalició.

En relació amb el calendari, va alertar que no es pot esperar i va avisar que «xutar la pilota endavant té un cost». En aquest sentit, va afirmar que com més tard arribi l'acord per formar Govern, més difícil serà fer uns pressupostos per al 2021 en un moment complicat per la pandèmia.