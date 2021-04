Brussel·les i Pfizer acorden avançar 50 milions de dosis fins al mes de juny

La Comissió Europea i Pfizer-BioNTech han acordat un avançament de 50 milions de dosis entre l'abril i el juny per compensar els retards d'AstraZeneca i Janssen. Amb una decisió anunciada per la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, l'executiu europeu reforça l'aposta de basar la vacunació amb el vaccí de Pfizer-BioNTech, que avança aquests 50 milions de dosis que estaven inicialment previstos per al quart trimestre.

D'altra banda, Von der Leyen també va anunciar l'inici de la negociació amb la companyia per adquirir 1.800 milions de vacunes per al 2022 i 2023. La presidenta de l'executiu comunitari va confiar que el contracte es pugui tancar «ràpidament». Per tal de preparar-se per als pròxims anys, Von der Leyen va dir que, a banda de la negociació amb Pfizer-BioNTech, també s'iniciaran converses amb altres companyies. Amb tot, la presidenta de la Comissió va remarcar la preferència per la tecnologia amb ARN missatger, cosa que deixa fora les vacunes d'AstraZeneca i Janssen.

La nova remesa, que era previst enviar inicialment l'últim trimestre del 2021, es distribuirà prorratejada per població entre tots els estats membres, que significa que Espanya rebrà 5 milions d'injeccions addicionals. En total, BioNTech Pfizer enviarà entre abril i juny un total de 250 milions de dosis. «Això ajudarà substancialment a consolidar el desplegament de les nostres campanyes de vacunació», va explicar Von der Leyen durant una breu declaració sense preguntes davant la premsa. La Comissió confia amb aquest nou avanç complir amb l'objectiu de vacunar al 70% de la població adulta a l'estiu i millorar les possibilitats de contenir el virus del covid-19.

Esperant l'avaluació sobre Janseen

L'Agència Europea del Medicament (EMA, per les seves sigles en anglès) va anunciar ahir que està «accelerant» la seva avaluació sobre la possible relació que hi pugui haver entre la vacuna de Janssen contra la covid-19 i els casos «molt rars» de trombes amb plaquetes baixes, sobre la qual espera emetre una recomanació «la setmana vinent».

En qualsevol cas, i encara que l'organisme regulador europeu recorda que la revisió «està en curs», l'EMA indica que «continua opinant que els beneficis de la vacuna per a prevenir la covid-19 superen els riscos dels efectes secundaris». L'EMA va avançar que «està investigant tots els casos notificats i decidirà si és necessari adoptar mesures reglamentàries». Així mateix, «està col·laborant estretament amb la FDA estatunidenca i altres reguladors internacionals».

Els Estats Units va recomanar dimarts que se suspengui l'ús de la vacuna mentre es revisen sis casos de trombes en les més de 6,8 milions de persones que han rebut aquesta vacuna. S'han administrat més de 6,8 milions de dosis de la vacuna. El tipus de coàgul sanguini notificat, la trombosi del si venós cerebral (TSVC), es va produir en la majoria dels casos en combinació amb nivells baixos de plaquetes sanguínies (trombocitopènia). Janssen també va anunciar dimarts la decisió de retardar proactivament el llançament de la vacuna a Europa mentre continuen les recerques. La vacuna va ser autoritzada a la UE l'11 de març, però el seu ús generalitzat a Europa encara no ha començat.