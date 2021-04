Detenen 12 persones a Barcelona i altres punts de l'Estat per distribuir material d'abús sexual infantil

La Policia Nacional ha detingut 12 persones a Barcelona i a altres punts de l'Estat per distribuir material d'abús sexual infantil a través d'internet. Entre els arrestats hi ha una dona d'Almeria que enviava imatges amb connotacions sexuals de la seva pròpia filla, menor d'edat. En concret, hi ha quatre detinguts a Barcelona, dos a Alacant, dos a Almeria, dos a Madrid, una a Pontevedra i una a Valladolid. Tots ells utilitzaven una web per distribuir el material. La investigació va començar a partir d'un avís de l'Ambaixada d'Estats Units a Espanya, que va remetre diverses investigacions portades a terme per l'entitat americana Menors Desapareguts i Explotats.

S'han intervingut 14 telèfons mòbils, tres ordinadors portàtils, nou discs durs i dos tauletes. Entre els telèfons intervinguts hi ha el de la dona d'Almeria que enviava imatges de la seva filla a un altre dels arrestats a Barcelona a través d'una aplicació de missatgeria instantània.