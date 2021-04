L'OTAN i EUA coordinaran la retirada de l'Afganistan

El secretari d'Estat estatunidenc, Antony Blinken, va advocar ahir per una sortida coordinada dels aliats de l'OTAN de l'Afganistan en considerar que la presència militar al país ha «complert els objectius que es va marcar». «Junts hem aconseguit els objectius marcats i ara és el moment de portar les nostres tropes de tornada a casa. El president Biden en parlarà d'aquí a unes hores i soc aquí per treballar estretament amb els aliats i complir el principi que ens marquem: anar plegats, ajustar junts i abandonar junts», va assegurar Blinken en declaracions a la seva arribada a la seu de l'OTAN, on s'entrevistarà, juntament amb del secretari de Defensa, Lloyd Austin, amb el secretari general de l'Aliança, Jens Stoltenberg, i mantindran una reunió per videoconferència amb els ministres de Defensa i Exteriors de l'Aliança sobre el futur de la missió a l'Afganistan.

Segons va admetre el secretari d'Estat, es tracta d'un «moment important» per a l'Aliança Atlàntica, quan fa 20 anys de l'atac de l'11 de setembre i que els aliats despleguessin la missió a l'Afganistan per combatre els responsables de l'atac terrorista. Més enllà de l'horitzó del setembre, Blinken va insistir que els Estats Units mantindrà el seu compromís de futur amb el país.

La Casa Blanca ja va anunciar dimarts que Biden ha acordat retardar de l'1 de maig a l'11 de setembre el termini límit per al replegament de tropes, després de mesos d'especulacions en què el mateix mandatari havia assumit que no compliria la data anunciada pel seu predecessor, Donald Trump. La visita d'ahir de Blinken i Austin, la segona per a tots dos en poques setmanes, és per a Stoltenberg una demostració del «fort compromís» dels Estats Units amb l'OTAN, en clar contrast amb les crítiques de tota mena que van ploure a l'Aliança en l'etapa de Trump. «És l'únic lloc on els Estats Units i Europa es reuneixen tots els dies per discutir temes de seguretat. Dono la benvinguda a aquesta oportunitat per coordinar i consultar amb els aliats sobre la futura presència a l'Afganistan», va dir el polític noruec en la rebuda al diplomàtic estatunidenc.