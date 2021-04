L'ocupació de les UCI torna a repuntar a Catalunya, pendent de noves restriccions

Els hospitals catalans han alleugerit de nou la xifra de pacients hospitalitzats (de 1.724 a 1.697) però el nombre d'ingressats a les UCI, a diferència d'ahir, torna a pujar (de 511 a 514). Malgrat el fre en les hospitalitzacions, les dades continuen sent preocupants i no conviden a relaxar mesures, però el Govern estudia la possibilitat que el confinament comarcal vigent s'ampliï a un altre tipus d'estructura territorial –com les vegueries– i que es personalitzin les restriccions en funció de la situació concreta de cada zona, segons va anunciar aquest dimecres el conseller d'Interior en funcions, Miquel Sàmper.



Segons les dades actualitzades aquest dijous pel Departament de Salut, el nombre de contagis continua sent molt elevat, amb 2.113 en les últimes 24 hores i 15 morts més.





Amb dades semi consolidades del cap de setmana i de dilluns podem ja saber que no s'ha produït cap acceleració en la pujada de casos per setmana santa. @AQuAScat 1/ pic.twitter.com/86bYeH8poa — BIOCOMSC (@BIOCOMSC1) April 14, 2021

L'Rt, no obstant, podria estar encara alterada per l'efecte dels casos no diagnosticats durant els dies festius de Setmana Santa i que estan apareixent aquests últims dies, segons va comentar aquest dimarts passat el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, que va estimar que l'indicador encara podria pujar en els pròxims dies, però que després baixarà i s'estabilitzarà una mica per sobre de l'1.De fet, una anàlisi elaborada pel grup de Biologia Computacional i Sistemes Complexos de la UPC (Biocom Sc) assenyala que, amb dades de Setmana Santa, es descarta que hi hagi hagut una acceleració en el ritme del contagi durant les vacances.Hi ha un altre indicador preocupant que no deixa de pujar de manera elevada: l'índex de rebrot. Aquest dijous se situa en 346 punts, 10 més que ahir. Una xifra tan elevada l'hauríem d'anar a buscar a principis de febrer.