Troben un contenidor explosiu a la cala Caials de Cadaqués

El Grup Especial d'Activitats Subaquàtiques (GEAS) de la Guàrdia Civil ha trobat un contenidor explosiu a sota l'aigua de cala Caials, a Cadaqués (Alt Empordà). Es tracta d'un artefacte similar a una granada de morter però que no tenia càrrega explosiva. El contenidor el van trobar un grup d'alumnes d'un curs mediambiental mentre feia pràctiques d'aixecament d'esquemes marins a la cala de Caials i en veure l'artefacte van trucar a la Guàrdia Civil. De moment ja s'ha obert una investigació per saber què hi feia sota l'aigua un objecte com aquest sense cap tipus de càrrega explosiva. El bon estat de conservació implica pensar que feia poc temps que estava sota l'aigua i que, probablement, algú el va llançar des de la costa.

La troballa es va fer el 27 de març i fins a Cadaqués s'hi van desplaçar diversos efectius del GEAS i del TEDAX. El GEAS va ser l'encarregat de fer una immersió per visualitzar l'artefacte, que semblava una granada de morter i estaca a set metres de profunditat i a cinc de la línia de la costa.

L'objecte feia 28 cm d'alt i 81 de diàmetre, però després que els submarinistes el comprovessin van veure que no tenia espoleta, càrrega explosiva, artificis, càrrega de propulsió ni de fragmentació. Per això van arribar a la conclusió que era tan sols un contenidor explosiu sense cap tipus de perill per la seva manipulació i el van embolicar amb una manta i el van traslladar fins a les dependències del GEAS.