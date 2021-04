Alumnes de dansa de l'Institut del Teatre denuncien vexacions verbals d'alguns professors

Alumnes del Conservatori Professional de Dansa, integrat a l'Institut del Teatre, han denunciat vexacions verbals d'alguns professors, segons afirma 'El Periódico'. El rotatiu recull testimonis anònims d'alguns dels joves que indiquen que els docents als quals acusen els haurien adreçat durant les classes frases com ara 'amaga la panxa que et surten les botifarres', 'noies, estigueu més quietes que només serviu per decorar' o 'no t'entestis a ser lletja'. Aquesta setmana, una trentena d'alumnes d'entre 12 i 18 anys han fet una acció de protesta durant la qual es tapaven la cara amb cartells on es podien llegir algunes d'aquestes frases.

La denúncia publicada pel diari barceloní arriba després de l'escàndol de presumptes abusos que van portar a apartar de l'Institut del Teatre el dramaturg Joan Ollé i a dimitir l'equip directiu. La professora de dansa clàssica Núria Plana va prendre el comandament de manera interina.