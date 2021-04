Anna Caula es fa militant d'ERC després de cinc anys de diputada com a independent

La diputada d'ERC i vicepresidenta primera del Parlament, Anna Caula, ha anunciat a través de Twitter que es fa militant del partit després de cinc anys de diputada com a independent. Caula argumenta que ara és el moment de fer el "pas decisiu" i ha afegit que a les dones els costa fer el pas de militar activament i fer que la seva veu sigui potent.





?Perquè per una lluita complerta i constant, per les lluites compartides, ens cal ser moltes??????, sumar i ser capaces de treure el màxim rendiment a qualsevol altaveu o acció.

I perquè les dones hem de tenir-hi un paper important, jo em faig militant d'ERC. Vens?#AraERC pic.twitter.com/OomLvWY1Vf — Anna Caula (@anna_caula) April 16, 2021

"Mentre tingui companyes coma la presó, hem de tenir altaveus per utilitzar cada dia per lluitar per la llibertat i per un país lliure independent", ha conclòs. La directiva de l'Uni Girona de bàsquet ja va exercir de portaveu d'ERC al Parlament en la legislatura passada.