Condemnat a un any i mig per empènyer un mosso

Una jutge de Barcelona ha condemnat a un any i mig de presó un activista independentista, per a qui la Generalitat va demanar sis mesos de presó, per empènyer l'octubre del 2019 un caporal dels Mossos d'Esquadra en un tall de l'avinguda Meridiana en protesta per la condemna a la cúpula del procés. A la sentència, a què ha tingut accés Efe, la titular del Jutjat Penal número 16 de Barcelona imposa a l'acusat, Marcel, el primer detingut als talls de la Meridiana, un any i mig de presó per un delicte d'atemptat a l'autoritat així com una multa de 360 euros per empènyer el caporal, a qui a més haurà d'indemnitzar amb 1.350 euros per les lesions que li va causar en un dit. Al judici, celebrat el 2 de març, la Fiscalia va demanar per a l'acusat dos anys de presó i 600 euros d'indemnització, mentre que l'acusació particular exercida per la Generalitat, en representació del caporal dels Mossos, va sol·licitar una condemna de sis mesos de presó i una indemnització de 5.000 euros.