Condemnats a fins a 18 mesos de presó activistes prodemocràcia de Hong Kong per les protestes del 2019

Diversos activistes prodemocràcia de Hong Kong han estat condemnats a fins a 18 mesos de presó per les protestes del 2019. Entre ells hi ha el magnat de la premsa Jimmy Lai, i el vicepresident del Partit Laborista Lee Cheuk-yan, ambdós condemnats a un any de presó. L'exlegislador Leung Kwok-hung ha rebut una condemna més alta d'un any i mig de presó. Tots ells han estat condemnats per organitzar i participar en manifestacions no autoritzades durant l'onada de protestes a Hong Kong del 2019.